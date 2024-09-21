В Бундестаге направили вопросы кабмину ФРГ из-за атаки ВСУ на Курскую область

Депутаты Бундестага от фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) обратились с письменным запросом к правительству ФРГ по поводу атаки ВСУ на Курскую область и ее возможных последствий. Он опубликован на сайте парламента.

Депутаты задают кабмину вопросы, в частности, спрашивают, "не считает ли правительство, что применение немецких танков против России и, возможно, в России является проблематичным в свете истории Курской битвы 1943 года, пробуждает ли это в России исторические воспоминания и может привести к эскалации <...>". Кроме того, они интересуются, не были ли власти ФРГ заранее проинформированы об атаке, не поддерживали ли ее специалисты Бундесвера, не проходили ли перед ней украинские военные подготовку в Германии.

В запросе поставлен вопрос, применяется ли немецкое оружие во время операции ВСУ в Курской области. Депутаты хотят знать, указало ли правительство ФРГ властям в Киеве на то, что немецкие вооружения могут использоваться только в целях обороны, и известно ли кабмину о совершенных ВСУ в Курской области военных преступлениях.

Путин назвал причину атаки ВСУ на Курскую область

Массированная атака со стороны вооруженных сил Украины на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 14,6 тыс. военнослужащих и 121 танк. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.