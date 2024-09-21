Зеленский рассказал о своей просьбе к Константинополю

Владимир Зеленский рассказал журналистам, что просит Константинополь поднять статус раскольнической ПЦУ до патриархата. С таким призывом он выступал в том числе в конце августа во время встречи с послами Вселенского патриарха, которые приезжали в Киев.

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«Я сказал, что наши люди, украинцы, поняли бы, если бы наш статус был поднят до патриархата. Экзархи приняли информацию и донесут её до вселенского патриарха Варфоломея, будут советоваться», — цитирует Зеленского «СТРАНА.ua».

Он утверждает, что экзархи «имеют видение плана действий» и находятся «на связи с Виктором Еленским по этому вопросу».

20 августа Верховная рада приняла законопроект, который позволит властям запретить на Украине каноническую Украинскую православную церковь.

Священников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в РПЦ назвали «компанией ряженых».

Папа Римский высказался о запрете УПЦ на Украине

В 2018 году на Украине была создана неканоническая Православная церковь Украины, это было сделано решением «объединительного собора», состоявшегося в Киеве. В основу ПЦУ легли неканоническая Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП).

Новую украинскую церковь возглавил 39-летний уроженец Одесской области Епифаний (Думенко).