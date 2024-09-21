СМИ: Саар не принял предложение Нетаньяху стать главой Минобороны

Израильский политик Гидеон Саар заявил об отказе от поста министра обороны, который, по его словам, предложил ему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит газета The Times of Israel.

Саар впервые публично признал факт такого предложения и сообщил, что "около недели назад" согласился занять эту должность, пишет издание. Свое решение политик изменил после начавшейся в последние дни резкой эскалации напряженности на ливано-израильской границе.

"Я всегда буду укреплять Израиль и никогда не буду среди тех, кто его ослабляет", - заявил он.

Саар является бывшим однопартийцем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по партии "Ликуд", а в настоящее время занимает должность председателя политической платформы "Новая надежда". 16 сентября портал Ynet сообщил со ссылкой на неназванные источники о том, что представители партии "Ликуд" якобы ведут переговоры с Сааром о вхождении в кабинет правительства в качестве министра обороны.

Саар присоединился к чрезвычайному правительству после атаки участников радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, но в конце марта подал в отставку, не дождавшись назначения в военный кабинет.