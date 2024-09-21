Трамп объявил о продажах серебряных монет со своим изображением

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что начинает продажу коллекционных серебряных монет со своим изображением. Стоимость одного экземпляра составляет $100. Сообщение об этом кандидат на пост главы государства разместил в соцсетях.

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Продажи начнутся 25 сентября. По словам Трампа, каждая монета весит 31,1 грамма. На аверсе размещено изображение самого экс-президента, на реверсе – его личная подпись и Белый дом. Желающие приобрести монету получат ее упакованной в защитный кейс и фетровый мешочек. К каждому экземпляру будет приложен сертификат подлинности.

До этого Трамп объявил продажи цифровых коллекционных карточек по цене в $99, бонусом к ним были обещаны лоскутки пиджака, в котором бывший глава Белого дома выступал на дебатах Джо Байденом. Купившие 75 карточек также могли рассчитывать на ужин с Трампом.

Ранее сообщалось, что Трамп перед митингом посетил криптобар в Нью-Йорке, где угостил посетителей бургерами и расплатился биткоинами. Так он стал первым в истории США экс-президентом, который совершил транзакцию с помощью криптовалюты.