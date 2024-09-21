В Киеве ухудшилась ситуация с загрязнением воздуха

Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве ухудшилась к вечеру субботы. Об этом сообщила городская госадминистрация.

"По состоянию на 20:00 (время совпадает с московским) в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, - говорится Telegram-канале госадминистрации. - Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области".

В связи с этим горожанам рекомендовано закрыть окна и ограничить время пребывания на улице.

В пятницу утром Киев оказался на первом месте в рейтинге самых загрязненных крупных городов планеты, опережая Каир, Джакарту, Лахор и некоторые другие. Индекс качества воздуха украинской столицы держался в диапазоне 175-185. Это считается высокой степенью загрязнения, качество воздуха - "вредное".