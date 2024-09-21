WSJ: США могут побить рекорд по количеству бездомных

Количество бездомных в США может превысить 653 тыс. по итогам 2024 года, поставив таким образом новый рекорд. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информацию, полученную от более чем 250 организаций, которые помогают бездомным в США.

Как отмечает издание, количество живущих на улицах людей уже достигло 550 тыс., что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Этот показатель продолжает расти и к концу года, скорее всего, превысит зафиксированный в 2023 году рекорд в 653 тыс. бездомных.

Среди причин такого кризиса газета выделяет наплыв мигрантов, рост цен на покупку и аренду жилья, а также эпидемию фентанила.