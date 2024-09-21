Слова Трампа о Свифт и вызвали беспокойство у его советников

Высказывания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа против певицы Тейлор Свифт вызвали обеспокоенность среди его советников, сообщают СМИ.

Советники республиканского кандидата опасаются, что реплики Трампа в адрес Свифт могут сказаться на привлечении женщин-избирателей на ближайших выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Вместе с тем директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг заявил, что экс-президент остается более популярным среди электората, чем Свифт. Он подчеркнул уверенность в том, что нападки на певицу не повлияют на предвыборную стратегию республиканца.

Напомним, Трамп заявлял, что ненавидит певицу Тейлор Свифт.