В США объяснили малое количество интервью Камалы Харрис

Вице-президент США Камала Харрис дает так мало интервью СМИ, потому что она «очень занята» текущими обязанностями и подготовкой к участию в президентских выборах. Об этом в эфире CNN заявила Кейша Лэнс Боттомс — бывший мэр Атланты, а ныне советница Харрис.

Известно, что 59-летняя Харрис как кандидат в президенты дала наименьшее количество интервью за всю историю США. Она общалась с журналистами всего 6 раз.

«Она очень занятой человек. Она не только кандидат, но и вице-президент», — объяснила этот факт Боттомс.

По ее мнению, митингов и нескольких интервью с Харрис было достаточно, чтобы «достучаться до избирателей» и эффективно донести до них свою политическую позицию.

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Для сравнения, 78-летний экс-президент Дональд Трамп дал как минимум в три раза больше интервью за тот же предвыборный период, что и Харрис. Причем некоторые беседы длились не менее часа. Например, недавний тет-а-тет на X Spaces с гендиректором Tesla и SpaceX Илоном Маском, собравший миллиард просмотров за три часа.