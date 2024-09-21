Зеленский: США и Великобритания не сняли запреты на удары вглубь РФ

Владимир Зеленский заявил на очередном брифинге, что Украина пока не получила ни от США, ни от Великобритании разрешения на использование ракет большой дальности для ударов по территории России. Об этом пишет РИА «Новости».

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По данным агентства, украинский лидер неоднократно запрашивал у западных партнеров разрешение на нанесение ударов дальнобойными ракетами по целям на российской территории.

«Ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории России, по любым целям на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации», — подчеркнул Зеленский.

Это обусловлено тем, отметил политик, что партнеры Киева опасаются эскалации боевых действий, их расширения.

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Ранее в США сообщили, что Вашингтон относится к заявлениям российских властей о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия со всей серьезностью, но при принятии решений руководствуется собственными оценками.