Маск обвинил СМИ США в пропаганде повестки демократов

СМИ в Соединенных Штатах работают как пропагандистская машина, распространяя повестку Демократической партии. Такое мнение выразил Илон Маск.

"Это объясняет, почему СМИ - это пропагандистская машина для Демократической партии", - написал он в X (ранее Twitter).

Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, в которой говорилось, что по состоянию на 2022 год 36,4% журналистов были сторонниками Демократической партии, и лишь 3,4% причисляли себя к республиканцам.

Ранее Маск заявлял, что традиционные средства массовой информации лгут своим читателям. Американское информационное агентство Associated Press предприниматель назвал крайне левой пропагандистской машиной, а газету The New York Times обвинил в нападках на свободу слова.