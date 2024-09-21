CNN: затонувшую у Сицилии яхту призвали усиленно охранять из-за секретных данных

На затонувшей яхте миллиардера Майка Линча остались два сверхзашифрованных жестких диска. Они лежат в водонепроницаемых сейфах и содержат секретные данные, поскольку Линч был тесно связан с западными разведками. Итальянские власти уже проинформированы об этом, усилена охрана места крушения, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Телеканал отмечает, что погибший во время кораблекрушения миллиардер Линч был связан с британскими, американскими и другими спецслужбами через свои различные компании, в том числе основанную им компанию по кибербезопасности Darktrace.

Линч также был советником премьер-министров Британии Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй во время их пребывания в должности. Он консультировал их по вопросам науки, технологий и кибербезопасности.

«Предполагается, что затонувшее судно, лежащее на морском дне на глубине около 50 метров, имеет водонепроницаемые сейфы, содержащие два сверхзашифрованных жестких диска, на которых хранится строго секретная информация, включая пароли и другие конфиденциальные данные», — сообщил на условиях анонимности чиновник, участвовавший в операции по поиску яхты.

Некоторые из выживших в кораблекрушении рассказали следователям, что Линч «не доверял облачным сервисам» и всегда хранил диски с данными в безопасном отсеке яхты, куда бы он ни плыл.

Специалисты считают, что итальянское правительство должно усилить охрану места, где затонула яхта. Находящиеся там диски могут вызвать интерес спецслужб разных стран.

Власти Сицилии заявили, что уже приняли и исполнили официальный запрос на обеспечение дополнительной безопасности обломков яхты, пока их не подняли на поверхность.

Яхта Bayesian затонула 19 августа 2024 года во время сильного шторма у берегов Италии. В числе погибших были Линч и его 18-летняя дочь Ханна.