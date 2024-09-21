Узбекистан запретил въезд «нежелательным иностранцам»

Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента Узбекистана) принял поправки о признании нежелательными в республике иностранных граждан, входящих в определенный список лиц. Об этом пишет РБК.

В черный список попадут лица, чьи публичные заявления и действия противоречат государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, провоцируют межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду.

Кроме того, в перечень могут внести иностранцев, чьи высказывания и действия дискредитируют честь, достоинство и историю узбекского народа.

Согласно поправкам, попавшим в черный список лицам запретят въезд в страну на пять лет, не позволят открывать банковские счета, покупать недвижимость, участвовать в приватизации имущества, вступать в финансовые и договорные отношения.

По данным портала, в список могут быть внесены писатель Захар Прилепин и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, позволившие себе ранее ряд резких высказываний о гастарбайтерах.