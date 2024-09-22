Моди и Байден обсудили пути укрепления сотрудничества Индии и США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден обсудили пути развития индийско-американского партнерства, а также обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам. Как сообщает МИД Индии на своем сайте, встреча состоялась на полях саммита Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония) в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Премьер-министр [Моди] выразил признательность за беспрецедентный вклад президента Байдена в придание импульса партнерству Индии и США", - говорится в сообщении. "Премьер-министр подчеркнул, что Индия и США сегодня пользуются всеобъемлющим глобальным стратегическим партнерством, которое охватывает все сферы человеческой деятельности", - указывается в тексте.

Два лидера также обсудили пути дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Они "обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам, включая Индо-Тихоокеанский регион", - отмечается в сообщении индийского внешнеполитического ведомства.