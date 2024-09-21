Верховный лидер Ирана обратился к исламским странам с призывом по Израилю

Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи призвал мусульманские страны всего мира объединиться и ограничить политические и экономические отношения с Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

Высокопоставленные иранские официальные лица и участники Международной конференции исламского единства встретились в субботу с верховным лидером Ирана аятоллой Сейедом Али Хаменеи. Встреча прошла в Тегеране.

Аятолла отметил, что «сионистский режим бесстыдно, и не скрывая этого, совершает преступления» в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, Ливане и Сирии. Мусульманское сообщество должно «использовать свою внутреннюю силу», ограничить политические отношения и разорвать экономические связи с Израилем.

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