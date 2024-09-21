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В Белом доме прошло совещание под руководством Джилл Байден

На заседании кабинета министров выступила первая леди США Джилл Байден. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

В Белом доме прошло совещание под руководством Джилл Байден
© globallookpress.com

По данным газеты, заседание было первым за 11 месяцев и, возможно, последним, которое прошло при действующем президенте США Джо Байдене.

Журналисты пояснили, что американский лидер выступил со вступительным словом, а затем представил трибуну супруге.

«Работа тяжелая, а дни длинные. И да, бывают моменты, когда груз всего, что у нас есть, может показаться слишком тяжелым», — отметила Джилл Байден.

Затем первая леди представила правительству список недавних ассигнований на финансирование программ женского здравоохранения и инициатив исполнительных органов.

Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа Стив Кортес заметил, что «заметно измученный» Джо Байден все же провел полное заседание кабинета министров и тут же передал микрофон своей жене. Он добавил, что американцы задаются вопросом: кто же управляет страной в настоящее время.

Эксперты напомнили, что в США за последние 100 лет было немало сильных первых леди. В частности, уточнили они, немалую роль в жизни страны сыграли Элеонора Рузвельт, Хиллари Клинтон, Барбара Буш, Мишель Обама.