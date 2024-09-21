В Белом доме прошло совещание под руководством Джилл Байден

На заседании кабинета министров выступила первая леди США Джилл Байден. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

По данным газеты, заседание было первым за 11 месяцев и, возможно, последним, которое прошло при действующем президенте США Джо Байдене.

Журналисты пояснили, что американский лидер выступил со вступительным словом, а затем представил трибуну супруге.

«Работа тяжелая, а дни длинные. И да, бывают моменты, когда груз всего, что у нас есть, может показаться слишком тяжелым», — отметила Джилл Байден.

Затем первая леди представила правительству список недавних ассигнований на финансирование программ женского здравоохранения и инициатив исполнительных органов.

Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа Стив Кортес заметил, что «заметно измученный» Джо Байден все же провел полное заседание кабинета министров и тут же передал микрофон своей жене. Он добавил, что американцы задаются вопросом: кто же управляет страной в настоящее время.

Эксперты напомнили, что в США за последние 100 лет было немало сильных первых леди. В частности, уточнили они, немалую роль в жизни страны сыграли Элеонора Рузвельт, Хиллари Клинтон, Барбара Буш, Мишель Обама.