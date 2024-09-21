Телеведущий в Литве призвал расстреливать родителей за русские песни

Ведущий литовского общественного телевидения Альгис Раманаускас высказал инициативу о расстреле родителей за просмотр русских фильмов и прослушивание русской музыки. Об этом сообщает Sputnik Литва.

"Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей. — прим. ред.) или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять", — заявил он.

По его мнению, детей "у таких" надо забирать.

Высказывание Раманаускаса не осталось незамеченным. Депутат сейма Мингадугас Пуйдокас уже обратился в полицию и потребовал от спикера сейма и главы МИД дать оценку словам телеведущего, отмечает издание.

В Литве допустили полный отказ от русского языка

До этого сообщалось, что евродепутат от Литвы Стасис Якелюнас призвал генпрокуратуру страны проверить оскорбления в адрес русских со стороны Альгиса Раманаускаса, который высказывался, что "обрусевший скот" "стоит сосласть".

Позже суд в Литве отклонил иск учительницы русского языка Жанны Борткевич к Альгису Раманаускасу, который в соцсетях обозвал ее "ватой" и "русско-фашистской", и обязал женщину возместить ответчику судебные издержки. Кроме того, в МИД РФ сравнили власти Литвы с "нацистами" после того, как россиян назвали "русней".