Зеленский рассказал о подготовке к переговорам Украины и РФ

Киев в настоящее время разрабатывает план, который станет "стартом и фундаментом" для проведения мирных переговоров с Москвой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН.

По словам главы государства, три пункта соответствующего документа уже готовы. Он также добавил, что после завершения работы Киев будет готов организовать диалог с Москвой "в любом формате и с любыми ее представителями".

"В начале ноября весь план будет готов", — уточнил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер сообщил о желании многих западных партнеров страны видеть РФ на следующем "саммите мира". Первая подобная конференция состоялась в июне 2024 года в Швейцарии, и российских дипломатов на ней не было.

Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

21 сентября депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа выразил уверенность, что стороны не смогут урегулировать конфликт на Украине до конца текущего года. Как он сказал, налаживанию диалога мешают западные страны, которые хотят затянуть боевые действия. В то же время парламентарий допустил возможность начала переговоров весной 2025 года.