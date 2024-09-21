Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что готов к встрече с президентом Сирии Башаром Асадом. Он добавил, что ожидает ответа сирийской стороны на предложение о переговорах, пишет РИА «Новости».

Эрдоган заметил, что встреча необходима для нормализации отношений между странами. Он добавил, что с этой встречи может начаться новый этап в отношениях между Сирией и Турцией.

«Мы видим, что сирийское руководство уже некоторое время не идет на конфронтацию с оппозицией, это демонстрирует, что были предприняты шаги ради устойчивого мира», — отметил глава Турции.

Ранее СМИ сообщили, что переговоры могут состояться в Москве. В МИД РФ заметили, что Россия готова принять встречу.