Зеленский призвал Байдена принять ряд решений для Украины

Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена принять до окончания срока его президентства ряд важных решений для поддержки Киева. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Украинский лидер выразил уверенность, что глава США может усилить Украину, принять важные решения для того, чтобы республика стала сильнее, смогла отстоять свою независимость.

«Я считаю, это все же историческая миссия, по крайней мере в ракурсе Украины. Потому что у него есть своя жизнь и своя политическая карьера. Я не знаю, что для него самое главное. Я говорю только с точки зрения этого конфликта», — пояснил Зеленский.

Политик признал, что в 2022-2024 года у него состоялись очень непростые и интересные диалоги с Байденом. Он добавил, что после них изменил свое мнение по ряду вопросов.

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Напомним, что Зеленский требует от Запада увеличить поставки вооружений и военной техники, разрешить нанесение ударов по военным объектам в глубине российской территории, пригласить Украину в НАТО.