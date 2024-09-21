Датский премьер высказалась за ужесточение миграции

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказалась за ужесточение миграции. Ее слова приводит Bloomberg.

© Газета.Ru

"К сожалению, нам приходится быть довольно жесткими в вопросе миграции", — сказала Фредериксен.

По ее словам, "следовало бы изменить правила и законодательство в Европе давным-давно". Она отметила, что время изменить законы еще есть.

"Если слишком много людей из-за пределов Европы въедут в ЕС, проблемы с отсутствием интеграции будут просто слишком большими и слишком масштабными", - отметила она.

Фредериксен дала комментарии после того, как соседняя Германия ужесточила меры в отношении нелегальных мигрантов, расширив пограничный контроль на все девять своих сухопутных границ, включая Данию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Германия и ее федеральный канцлер Олаф Шольц "проснулись", заметив негативные последствия миграции в Европе и усилив контроль над границами.