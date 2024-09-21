Bloomberg рассекретило «победный план» Зеленского

У президента Украины Владимира Зеленского есть «победный план», он включает вступление республики в НАТО и требование поставок оружия. Подробности раскрыло информационное агенство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.

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На встрече с американским лидером Джо Байденом Зеленский будет давить на то, чтобы США согласовали официальное приглашение для Украины в НАТО. Также он хочет, чтобы администрация Байдена взяла на себя обязательства по регулярным поставкам передового оружия.

Кроме того, план предусматривает согласование «четкого пути к членству в Евросоюзе и других экономических и военных соглашений», что, по мнению украинского лидера, заставит президента РФ Владимира Путина «искать мира».

В России отреагировали на мирный план Зеленского

Также Киев выражает обеспокоенность, что прекращение конфликта без выполнекния украинских требований со стороны Запада повлечет новую атаку России после перевооружения.