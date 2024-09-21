Харрис высмеяла идею Трампа о самой массовой депортации нелегалов

Камала Харрис заявила, что «Дональд Трамп планирует устроить крупнейшую депортацию нелегалов в истории США».

В своем выступлении перед испаноязычными избирателями кандидат в президенты США от Демпартии высмеяла идею оппонента от республиканцев.

Она предположила, что у него в планах массовые рейды и лагеря для задержанных.

Стоит отметить, пишет Mignews.com, что накануне выборов именно эта идея Трампа встречает у американцев большую поддержку.

Трамп подтвердил свои намерения провести депортацию. Он выпустил рекламный ролик с цитатой Харрис и заявил, что «одобряет эти ее слова».

WP: кампания Трампа оказалась в зоне турбулентности

Газета The Washington Post подсчитала, что Трамп уже 41 раз дал публичное обещание о том, что хочет сделать в «первый день» на посту президента — это начать массовые депортации мигрантов и отменить льготы на электромобили.