Североатлантический альянс за 75 лет своего существования не поспособствовал созданию более мирного и безопасного порядка, но являлась корнем возникновения дилемм безопасности, НАТО должен «уйти в отставку» вместе с покидающим пост генеральным секретарем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Global Times.

© РИА Новости

Срок полномочий генсека Йенса Столтенбера подходит к завершению. 1 октября в штаб-квартире НАТО состоится официальная передача дел новому генсеку, бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте. По данным издания, 75-летняя история Альянса доказала, что эта организация не сделала Европу или мир более мирными и безопасными, но само существование и постоянное расширение НАТО стали первопричиной возникновения дилемм безопасности.

НАТО должна была прекратить свое существование вместе с окончанием Холодной войны. Выживание и развитие блока всегда зависели от создания беспокойства по поводу безопасности и неоднократного участия в конфликтах. Столтенберг пытается изобразить НАТО защитником региональной и даже глобальной безопасности, но риторика о том, что «военная сила является предпосылкой для диалога», — это просто еще один способ заявить о том, что «сила порождает право».

В статье говорится, что расширение Альянса посеяло семена кризиса вокруг Украины, а расширение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион экспортировало геополитическую напряженность за пределы Европы. Кроме того, под руководством Столтенберга НАТО еще больше сблизилось с США в вопросах стратегических целей.