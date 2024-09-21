В Германии назвали два опасных последствия вторжения ВСУ в Курскую область

Группа депутатов бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область повышает риски эскалации конфликта и снижает вероятность мирных переговоров. Два опасных последствия атаки украинской армии члены АдГ назвали в рамках парламентского запроса к немецкому правительству. Текст соответствующего письма изучила «Лента.ру».

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Парламентарии напомнили, что, согласно информации ряда западных экспертов, вторжение ВСУ в Курскую область сопряжено с «высокими рисками» и может считаться «неустойчивым с военной точки зрения».

Жительница поселка в Курской области смогла убежать от солдат ВСУ на велосипеде

«Не в последнюю очередь с точки зрения возможного использования на российской территории оружия, поставляемого Германией Украине, и связанного с этим потенциала эскалации, а также связанного с этим политико-исторического символического эффекта, авторы запроса (члены АдГ — прим. «Ленты.ру») обеспокоены тем, что наступление снижает вероятность переговоров между Украиной и Россией или угрожает эскалацией боевых действий», — говорится в документе.

В связи с этим они задают правительству вопросы о его отношении к происходящему в российском регионе. Они, в частности, интересуются, использовали ли ВСУ там немецкое оружие.

«Считает ли федеральное правительство, что применение немецких танков против России, а возможно, и в России, на фоне Курской битвы в 1943 году является проблематичным, пробуждает исторические воспоминания в России и может привести к эскалации войны?» — спросили они.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины, чрезвычайная.

«Ситуация, конечно же, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена», — отмечал представитель Кремля.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.