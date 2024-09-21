В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России
Владимир Зеленский терпит поражение на поле боя, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего.
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По его словам, политик будет делать все, чтобы разжечь конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией. Экс-кандидат считает, что Зеленский знает, что не сможет победить, поэтому совершает безрассудные жесты, рассчитанные на то, чтобы втянуть НАТО в войну.
«Поскольку для него это является единственной возможностью иметь шансы на победу. Только в случае полномасштабной третьей мировой войны между США и Россией он еще может рассчитывать на успех. Такова стратегия, и мы позволяем ему это делать», — указал Кеннеди-младший.