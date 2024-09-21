В Японии объявили эвакуацию для почти 30 тысяч человек

Японские власти приказали десяткам тысяч людей эвакуироваться из пострадавшего от землетрясения региона Исикава, поскольку из-за сильных дождей уровень рек поднялся, что усилило опасения наводнений. Как сообщает NHK, объявлен четвертый уровень угрозы из пяти. Он означает рекомендацию эвакуироваться в убежище, пока эвакуация еще возможна.

Как уточнил телеканал, в городах Вадзима и Судзу необходимо эвакуировать около 30 000 жителей. Как минимум один человек пропал без вести.

Метеорологическое управление Японии объявило в префектуре «особую угрозу из-за ливней». Это означает, что ситуация представляет угрозу жизни. Наводнение подтверждено в 12 реках в Исикаве.

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Руководитель отдела прогнозов Японского метеорологического агентства Сатоши Сугимото заявил, что существует вероятность того, что ветер достигнет опасного уровня на Кюсю, в регионе Тюгоку, Хокурику и Тохоку. По его сведениям, вечером 21 сентября ливни, вероятно, усилятся.

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Также сообщалось, что власти Шанхая эвакуировали 112 тысяч жителей на фоне последствий тайфуна «Пуласан». По данным источника, в город пришли сильные ливни. Метеорологи сообщили, что в районах Пудун и Фынсянь за шесть часов выпало рекордное количество осадков.