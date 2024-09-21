СМИ: США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из-за России и КНР

Власти США перебрасывают дополнительные силы на Аляску, поскольку считают, что Россия и Китай стали активнее действовать в регионе. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в американской газете Politico.

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"Вооруженные силы США постепенно наращивают присутствие вблизи Аляски, они направили туда эсминец и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности, в то время как напряженность у побережья Аляски растет из-за повышения военной активности России и Китая", - отмечается в материале.

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"В течение последнего месяца эсминец Sterett был направлен к побережью Аляски в ответ на действия кораблей ВМФ России в этом районе, подразделение Армии [сухопутных войск] США высадилось на отдаленном острове у Аляски, а эскадрилья истребителей, которая там базируется, была приведена в состояние повышенной боевой готовности", - подчеркивает издание.

По его версии, американская сторона предприняла эти шаги в ответ на действия сил России и Китая.

В публикации приводятся слова американского сенатора-республиканца (от штата Аляска) Дэна Салливана. Он полагает, что Россия и Китай стали чаще проводить маневры в регионе. Сенатор призывает власти США развивать военную инфраструктуру на Аляске, отмечает издание.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки сообщило, что 13 сентября отследило полет двух российских военных самолетов у Аляски. Отмечается, что они оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство ни США, ни Канады.