Вашингтон своими действиями выводит конфликт вокруг Украины на ядерный уровень, сообщает РИА Новости со ссылкой на отставного офицера ВС США Дэниела Дэвис.

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«Я просто возмущен и поражен тем, как мы [американцы] продолжаем думать, что никогда не заплатим за это цену, и нас не волнует, что от этого пострадали сотни тысяч украинцев, лишь бы нанести какой-то урон России», — считает офицер.

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Он указал, план Запада уже терпит крах, поскольку в последние годы общая мощь Москве только увеличилась.