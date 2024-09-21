США могут вывести конфликт на Украине на ядерный уровень, заявил офицер
Вашингтон своими действиями выводит конфликт вокруг Украины на ядерный уровень, сообщает РИА Новости со ссылкой на отставного офицера ВС США Дэниела Дэвис.
«Я просто возмущен и поражен тем, как мы [американцы] продолжаем думать, что никогда не заплатим за это цену, и нас не волнует, что от этого пострадали сотни тысяч украинцев, лишь бы нанести какой-то урон России», — считает офицер.
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Он указал, план Запада уже терпит крах, поскольку в последние годы общая мощь Москве только увеличилась.
«Россия отнюдь не слабее, чем была раньше. Теперь она стала только более сильной в военном, экономическом и всеобщем плане», — подчеркнул Дэвис.