В США назвали операцию Израиля в Ливане сигналом отчаяния

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works заявил, что операция Израиля со взрывами техники в Ливане является сигналом отчаяния.

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Он назвал произошедшее террористической атакой, а Израиль — террористическим государством.

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«Это не разрушило шиитское движение, наоборот, произошедшее сделало "Хезболлу" более разгневанной в поисках возможности отомстить», — сказал он.

Джонсон также обвинил Запад в лицемерии. По его мнению, если бы «Хезболла» отправила кучу устройств связи израильским военным, и они взорвались бы в руках детей, это было единогласно признали террористическим актом.