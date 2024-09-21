В США назвали операцию Израиля в Ливане сигналом отчаяния
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works заявил, что операция Израиля со взрывами техники в Ливане является сигналом отчаяния.
Он назвал произошедшее террористической атакой, а Израиль — террористическим государством.
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«Это не разрушило шиитское движение, наоборот, произошедшее сделало "Хезболлу" более разгневанной в поисках возможности отомстить», — сказал он.
Джонсон также обвинил Запад в лицемерии. По его мнению, если бы «Хезболла» отправила кучу устройств связи израильским военным, и они взорвались бы в руках детей, это было единогласно признали террористическим актом.
«Самое печальное, что конфликт просто выходит из-под контроля. Я не думаю, что сейчас есть какая-то страна или нация, которые могут вмешаться, чтобы остановить происходящее», — подчеркнул он.