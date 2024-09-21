СМИ: несколько чиновников в США и Европе выступили против принятия Киева в НАТО

Несколько должностных лиц и аналитиков в США и европейских странах считает, что Западу следует пересмотреть планы принятия Украины в Североатлантический альянс, убедить Киев отказаться от некоторых территорий и предложить России ослабление санкций. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в газете The Washington Post.

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В материале констатируется, что Вашингтон пока не определил "долгосрочную стратегию" в отношении России. Журналисты издания опросили несколько бывших и действующих чиновников, а также экспертов на эту тему.

"Некоторые должностные лица и аналитики говорят, что сдерживание является ошибочным подходом, который увеличивает риск глобального конфликта, - отмечается в публикации. - Некоторые политики в США и Европе, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявляют, что Запад должен уважать мнение Москвы, согласно которому Украина является частью ее ключевых интересов в сфере безопасности, и добиваться немедленного прекращения огня".

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"Другие по-прежнему говорят, что Западу следует покончить с надеждой Украины на присоединение к НАТО, убедить Киев сдать территории и, возможно, предложить России ослабление санкций, - уточняется в статье. - Но даже те, кто давно выступал за контакты с Кремлем и за прекращение войны на Украине, говорят, что неизбежен долгий период враждебности, новая холодная война, и высказываются против того, чтобы уступать требованиям Москвы".

Кроме того, некоторые из опрошенных "предупредили, что Западу следует быть готовым к прямой военной конфронтации" с Россией, говорится в материале.

Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД высказался о крахе прежней системы евро-атлантической безопасности и предложил выстроить новую архитектуру, учитывающую озабоченности всех.

Также президент назвал условия для мирных переговоров по Украине. Среди них - вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций.