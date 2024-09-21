Премьер Франции направил Макрону итоговый состав нового кабмина

Во Франции новый премьер Мишель Барнье направил президенту страны Эммануэлю Макрону окончательное предложение по составу нового кабмина, передает BFMTV.

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Канал уточняет, что в Елисейский дворец были направлены финальный вариант устройства и состава кабмина республики, а вечером Макрон и Барнье должны созвониться.

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19 сентября премьер направил главе государства список из 38 кандидатов в новый кабмин. По предварительным данным, туда среди прочих могут войти 64-летний сенатор-республиканец Бруно Ретайо, однопартиец Макрона 33-летний Антуан Арман может возглавить минфин, Себастьян Лекорню продолжит руководить оборонным ведомством, а 41-летний Жан-Ноэль Барро станет министром иностранных дел.

В июле во Франции прошли внеочередные парламентские выборы. Во втором туре победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок президента Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен вопреки прогнозам оказалось лишь третьим. Ни одна из партий не получила абсолютного большинства в Национальном собрании, что осложнило формирование нового правительства

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