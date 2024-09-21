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Премьер Барнье представил Макрону новое правительство Франции

Во Франции новый премьер Мишель Барнье направил президенту страны Эммануэлю Макрону окончательное предложение по составу нового кабмина, передает BFMTV.

Премьер Франции направил Макрону итоговый состав нового кабмина
© РИА Новости

Канал уточняет, что в Елисейский дворец были направлены финальный вариант устройства и состава кабмина республики, а вечером Макрон и Барнье должны созвониться.

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19 сентября премьер направил главе государства список из 38 кандидатов в новый кабмин. По предварительным данным, туда среди прочих могут войти 64-летний сенатор-республиканец Бруно Ретайо, однопартиец Макрона 33-летний Антуан Арман может возглавить минфин, Себастьян Лекорню продолжит руководить оборонным ведомством, а 41-летний Жан-Ноэль Барро станет министром иностранных дел.

В июле во Франции прошли внеочередные парламентские выборы. Во втором туре победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок президента Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен вопреки прогнозам оказалось лишь третьим. Ни одна из партий не получила абсолютного большинства в Национальном собрании, что осложнило формирование нового правительства

Ранее Макрон не вошел в топ-30 популярных французских политиков.