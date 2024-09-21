Харрис согласилась принять участие в новом раунде дебатов с Трампом

Вице-президент США Камала Харрис, являющаяся кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии, приняла предложение телеканала CNN провести второй раунд дебатов с республиканцем Дональдом Трампом 23 октября. Об этом говорится в заявлении председателя ее предвыборного штаба Джен О'Мэлли-Диллон.

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Ситуацию, при которой Харрис и Трамп ограничились бы лишь одним раундом теледебатов, она назвала беспрецедентной. "Вице-президент Харрис готова к еще одной возможности разделить сцену с Дональдом Трампом и принимает приглашение CNN принять участие в дебатах 23 октября. У Дональда Трампа не должно возникнуть проблем с тем, чтобы согласиться на участие в этих дебатах", - заявила О'Мэлли-Диллон, подчеркнув, что их регламент будет таким же, как на дебатах в конце июня, в которых приняли участие Трамп и действующий президент США Джо Байден, который на тот момент еще не вышел из предвыборной гонки.

10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания) состоялись теледебаты Харрис и Трампа. Они были организованы телеканалом ABC News. Этот раунд, транслировавшийся в прямом эфире всеми крупнейшими американскими новостными телекомпаниями, может оказаться единственным: Трамп и Харрис пока не могут договориться о том, пройдет ли еще хотя бы одна такая встреча. 12 сентября Трамп заявил, что отказывается провести новый раунд дебатов с Харрис.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали звучать призывы к нему отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост. В августе она стала кандидатом в президенты от демократов, ее основным соперником на выборах будет Трамп.