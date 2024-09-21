Сотрудничество Telegram со спецслужбами Франции спровоцировало запросы от других стран

После согласия мессенджера Telegram сотрудничать с властями Франции другие страны тоже направили в компанию запросы в рамках расследования киберпреступлений, пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на источники.

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По информации издания, основатель мессенджера Павел Дуров согласился убрать функцию «Люди рядом», ужесточить модерацию обмена контентом на платформе и раскрыть анонимные данные некоторых пользователей.

Эксперт объяснил сотрудничество Telegram со следователями во Франции

«Эта готовность Telegram нормализовать отношения с правосудием должна, по-видимому, позволить продвинуться большому числу национальных и международных расследований», — отмечается в материале.

Le Figaro утверждает, что сотрудничество Telegram с Парижем «приносит пользу всем европейским странам, состоящим в Евроюсте» . Так, сейчас некоторые дела из Южной Кореи регистрируются во Франции. Le Figaro также упоминает о запросах от США и Бельгии.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвинили в шести правонарушениях, в том числе ему вменили администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram был взятпод судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию. В середине сентября Liberation написала, что Telegram начал сотрудничать с правоохранителями республики.

Ранее украинским военным запретили использовать Telegram.