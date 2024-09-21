К главе ФБР обратились из-за хакерской атаки на штаб Трампа

Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан написал письмо главе Федерального бюро расследований (ФБР) Кристоферу Рэю с просьбой отчитаться о предполагаемой атаке иранскими хакерами предвыборного штаба кандидата в президенты Дональда Трампа. Текст обращения конгрессмен опубликовал на своей странице в социальной сети X.

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«Действия Ирана вызывают серьезные опасения по поводу иностранного вмешательства в выборы, направленного на поддержку штабов президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Мы обращаемся к вам с просьбой предоставить информацию по этому важному делу», — написал Джордан.

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Конгрессмен отметил, что ни одно из изданий, якобы получивших документы от Ирана, по сих пор не подтвердили этот факт. В связи с этим Джордан просит раскрыть сведения, которые хакеры якобы получили от штаба Трампа.

Ранее ФБР, аппарат Директора национальной разведки и Агентство по обеспечению инфраструктурной кибербезопасности опубликовали совместное заявление, в котором обвинили иранских хакеров в том, что они похитили внутренние документы избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа и разослали их СМИ, а также лицам, связанным с нынешним американским лидером Джо Байденом.