На Украине заявили о требовании силовиков к операторам связи

Украинские силовики требуют от операторов сотовой связи выдавать персональные данные некоторых граждан, это никак не афишируется. Об этом заявил депутат Верховной Рады Михаил Волынец в эфире YouTube-канала «Новости Live».

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«Я знаю о том, что, к сожалению, целые силовые структуры пользуются тем, что операторы мобильной связи, которые сегодня работают на Украине, целые структуры могут этим злоупотреблять и требовать от них предоставлять информацию на определенных лиц. Это не афишируется, но это происходит», — сказал Волынец.

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Депутат отметил, что прослушивается «абсолютно все».

До этого депутат Рады Сергей Рахманин заявил, что в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались верить в возвращение военнообязанных из-за границы. Он счел маловероятным возвращение уехавших украинцев, поскольку желавшие служить уже приехали.