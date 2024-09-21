В Госдуме обратились к ООН по поводу Зеленского

Участникам Генеральной ассамблеи (ГА) Организации объединенных наций (ООН) следует отвергнуть просьбы президента Украины Владимира Зеленского, ведь они могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

© Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

«Призываем участников наступающей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сказать решительное "нет" и действиям Израиля на Ближнем Востоке и плана Зеленского, которые могут вести, опять же, только к нарастанию противостояния», — посоветовал Слуцкий.

В США пообещали обсудить «мирный план» Зеленского в ООН

Аналогичное обращение политик адресовал кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. Он подчеркнул, что не обязательно поддерживать Россию, однако стоит стремиться к миру.

Ранее Зеленский заявил о планах встретиться с Трампом и Харрис. Украинский лидер рассказал о намерениях представить свой план по урегулированию конфликта на Украине в ходе визита в США.