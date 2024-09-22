Премьер Ливана обвинил Израиль в ведении многоплановой войны

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати обвинил Израиль в ведении многоплановой войны против его страны и потребовал принятия международных законов, которые бы запрещали использование гражданских средств связи для убийства людей.

© РИА Новости

"Это очень серьезный вопрос, и я призываю ООН занять четкую позиции в отношении израильских кибератак в Ливане 17 и 18 сентября, которые вылились в ужасные массовые расправы", - сказал глава кабинета, которого цитирует новостной портал Lebanon 24.

По словам Микати, Израиль нарушает все существующие международные гуманитарные нормы и преднамеренно совершает преступления, которые ведут к многочисленным жертвам. "Поэтому перед нашим правительством сейчас нет более приоритетной задачи, чем добиться прекращения израильской агрессии", - заявил он.

Ранее канцелярия премьера распространила от его имени заявление, в котором политик сообщил, что воздержится от поездки в Нью-Йорк для участия в работе 79-й сессии Генассамблеи ООН из-за эскалации израильских атак на Ливан.

Выступая в субботу на заседании Совбеза ООН, исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб назвал совершенный Израилем подрыв пейджеров и беспроводных устройств в Ливане "опасным прецедентом в истории войн, который требует проведения международного расследования".

По данным Минздрава, жертвами детонации беспроводных устройств связи во вторник и среду в Ливане стали 70 человек, в больницах остаются 770 пациентов, получивших ранения, при этом 152 все еще находятся в реанимационных палатах.