Израиль заявил, что не планирует вступать в войну с «Хезболлой»
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что его страна не собирается вступать в войну с «Хезболлой» в Ливане. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Данон сделал во время разговора с журналистами. По его словам, Израиль не хочет дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем востоке и не стремится развязать войну с «Хезболла».
«Мы не хотим эскалации в регионе. У нас нет намерения вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане», — заявил он.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, его страна начинает новую фазу войны на Ближнем Востоке, которая будет сконцентрирована на границе с Ливаном.