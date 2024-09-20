Израиль заявил, что не планирует вступать в войну с «Хезболлой»

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что его страна не собирается вступать в войну с «Хезболлой» в Ливане. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Данон сделал во время разговора с журналистами. По его словам, Израиль не хочет дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем востоке и не стремится развязать войну с «Хезболла».

«Мы не хотим эскалации в регионе. У нас нет намерения вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане», — заявил он.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, его страна начинает новую фазу войны на Ближнем Востоке, которая будет сконцентрирована на границе с Ливаном.