Создатель затонувшего батискафа Titan почти потерял другой аппарат

Генеральный директор компании по глубоководной разведке OceanGate (которая отвечала за печально известный батискаф «Титан») Стоктон Раш ранее уже почти потерял другой подводный аппарат. Об этом сообщает The Washington Post.

Напомним, что в 2023 году батискаф «Титан» с пилотом и тремя пассажирами на борту отправился к обломкам корабля «Титаник», после чего взорвался. В результате все находившиеся на борту погибли.

Как отмечает издание со ссылкой на слова бывшего сотрудника OceanGate, в 2016 году Раш также отправил несколько туристов к месту крушения судна Andrea Doria. Тогда использовался батискаф Cyclops I, который стал предшественником «Титана». По словам сотрудника, «судно разваливалось на куски», а погода была неблагоприятной для подобных заплывов, однако Раш настоял на спуске. Кроме того, Раш лично управлял подводным аппаратом, и неправильно отделил субмарину от корабля-носителя, погнув привозные полозья Cyclops I. Позже он врезался в обломки Andrea Doria и запаниковал, посчитав, что судно застряло. В конце-концов, на борту поднялась ругань — пассажиры настаивали, чтобы место Раша у штурвала занял другой сотрудник.

Помимо этого сотрудник добавил, что Раш часто игнорировал правила безопасности, а также шел на риск, чтобы потешить собственное самолюбие. Он также игнорировал замечания по поводу безопасности своих субмарин, а несогласных с таким методом управления компанией сотрудников, включая собеседника агентства, увольнял.

19 июня 2023 года батискаф «Титан» отправился к обломкам «Титаника», но в какой-то момент перестал выходить на связь. Позже береговая охрана США подтвердила гибель его экипажа. На борту судна находилось 5 человек.