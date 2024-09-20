Бербок предсказала конец Украины без поддержки Запада

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия продолжит оказывать помощь Киеву, в том числе военную, столько, сколько будет продолжаться конфликт.

"Потому что иначе это будет конец Украины", - сказала Бербок во время предвыборного мероприятия "зеленых" в Потсдаме. "Если мы в это время не поддержим Украину, то тогда наступит конец Украине, а этого мы не допустим", - добавила Бербок, слова которой приводит агентство DPA.

Ранее Германия обновила перечень переданных Киеву вооружений, в него вошли в том числе 22 танка Leopard 1A5 с запчастями, три зенитных самоходных установки Gepard, беспилотники и другие вооружения. Кроме того, стало известно о планах властей ФРГ выделить краткосрочную дополнительную военную помощь Киеву в размере €397 млн.

Бербок заявила, что конфликт на Украине изменил геополитическую ситуацию в Арктике

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.