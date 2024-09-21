Одноминутное интервью Путина заставило Запад изменить позицию по России

Одноминутное интервью президента России Владимира Путина заставило западные страны изменить позицию по поводу позволения Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ. Это решение отвергли сразу после заявления российского лидера о последствиях такого шага, на это обратил внимание бразильский журналист Пепе Эскобар, он рассказал об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

© lenta.ru

«Вкратце, Запад струсил и пошел на попятную после интервью Путина на улице в Санкт-Петербурге, где он напрямую сказал, что если НАТО изменят саму природу этого конфликта, то Россия будет действовать соответственно. Мы можем интерпретировать это как заявление о том, что Запад напрямую вступит в войну с Россией», — заявил Эскобар.

Путин назвал Украину разменной монетой для амбиций Запада

Журналист полагает, что высокопоставленные лица в Пентагоне немедленно отреагировали на речь Владимира Путина, из-за чего решение о недопущении таких ударов по территории РФ было принято незамедлительно.

«Поэтому они не дали зеленый свет на использование дальнобойного оружия против целей внутри России, вроде того же ATACMS», — заключил Пепе Эскобар.

Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис предупредил, что лидерам стран Запада следует перестать недооценивать слова президента России Владимира Путина на фоне возможного разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием.