ООН отреагировала на смертоносный удар ЦАХАЛ по Бейруту

ООН крайне обеспокоена ударом Израиля по столице Ливана Бейруту, заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, организация призывает обе стороны проявить максимальную сдержанность, передает ТАСС. Представитель ООН добавил, что организация настаивает на немедленном прекращении боевых действий в регионе.

Мы крайне обеспокоены эскалацией на голубой линии (границе Израиля с Ливаном. — NEWS.ru), в том числе смертоносным ударом по Бейруту сегодня. Мы призываем все стороны к немедленной деэскалации, все должны проявлять максимальную сдержанность, — подчеркнул Дюжаррик.

Ранее Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число жертв авиаудара Израиля по южному пригороду Бейрута выросло до девяти человек. Также сообщалось о 59 раненых.

20 сентября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли прицельный удар по столице Ливана. Всего израильская армия выпустила по Бейруту четыре ракеты. Местные СМИ писали, что целью авиационного удара был глава командования спецопераций движения «Хезболла» Ибрагим Акиль. Отмечается, что Акиль был одним из организаторов взрыва посольства США в Бейруте в 1983 году и находился в розыске.