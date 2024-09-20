Секретная служба США признала ошибки во время первого покушения на Трампа

Секретная служба США признала, что ее сотрудники допустили ряд ошибок в коммуникации и координации во время июльского покушения на экс-главу Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказал и.о. службы директора Рональд Роу в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Секретная служба не дала четких указаний или указаний нашим местным партнерам в правоохранительных органах. Были недостатки в коммуникации между сотрудниками правоохранительных органов на месте», — уточнил он.

Таким образом, по словам Роу, к ответственности будут привлечены сотрудники, допустившие ошибки. Первое покушение на Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля.

Ранее эксперты по безопасности раскритиковали работу Секретной службы США и назвали полным провалом ведомства ситуацию с сентябрьским покушением на бывшего американского президента Дональда Трампа.

Покушение на Дональда Трампа. Главные детали

При этом после последней попытки покушения экс-глава США похвалил Секретную службу и поблагодарил всю американскую правоохранительную систему за проделанную работу, а также назвал ее превосходной. Он добавил, что «горд быть американцем».

В свою очередь, член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что представители Демократической партии превратили Дональда Трампа в мишень, в связи с чем они тоже несут ответственность за попытки покушения на политика.