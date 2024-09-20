На митинге Трампа 13 июля зафиксировали проблемы со взаимодействием охраны

Секретная служба США выявила в результате внутренней проверки проблемы со взаимодействием сотрудников служб безопасности и технические трудности с беспилотными летательными аппаратами на митинге республиканца Дональда Трампа в Батлере (штат Пенсильвания), где на него было совершено покушение. Об этом говорится в опубликованном докладе по итогам проверки.

© Zuma / ТАСС

"Сотрудники правоохранительных органов штата и местных правоохранительных органов, которые помогали обеспечивать безопасность на митинге в Батлере, постоянно говорили о наличии недостатков в обеспечении связи", - отмечается в отчете.

Как подчеркивают авторы документа, Секретная служба не обеспечила надлежащим образом безопасность на выступлении республиканца, особенно в районе здания, откуда стреляли в Трампа, правоохранительные органы не донесли до всех сотрудников информацию о том, что существует угроза для бывшего президента. В докладе подчеркивается, что с Секретной службой не обсуждался вопрос о размещении дополнительных снайперов.

Среди выявленных недостатков в документе указаны нехватка ресурсов для обмена информацией, "разнообразие каналов связи", используемых различными правоохранительными органами, и неспособность донести до сотрудников Секретной службы "потребности в обеспечении безопасности". "Некоторые местные полицейские подразделения, обеспечивающие безопасность на месте проведения мероприятия в Батлере, не знали о том, что на объекте существуют два отдельных центра связи. В результате у этих подразделений сложилось неверное впечатление, что Секретная служба напрямую принимает их радиосообщения", - отмечается в отчете.

Проблемы с обменом информацией

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, не получили по системе связи информацию о нападавшем, а также все необходимые данные от местных правоохранительных органов о подозрительном человеке на крыше здания рядом с местом проведения митинга.

Так, информация передавалась через "мобильные устройства фрагментарно", а не по радиосети Секретной службы. По мнению авторов отчета, агенты службы смогли бы увести Трампа в безопасное место, как только получили бы данные о неизвестном с оружием на крыше здания рядом с митингом. При этом Секретная служба не была поставлена в известность о том, что ряд местных правоохранительных органов оказывают поддержку в обеспечении безопасности, поэтому никто с ними не делился данными. Сотрудники правоохранительных органов также испытывали "технические трудности" с применением беспилотников во время митинга.