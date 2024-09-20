Конгрессмен сообщил об охотящихся на Трампа «группах убийц»

Пять «групп убийц» сейчас предпринимают попытки совершить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, утверждает конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц.

Об этом он заявил в беседе с Breitbart.

Гетц считает, что три группы — иностранцы, ещё две — это «группы убийц» из США.

«Насколько я понимаю, три группы убийц инициированы из-за рубежа — иранцы, Украина и Пакистан», — приводит его слова пресс-служба.

Секретная служба США признала ошибки во время первого покушения на Трампа

Первая попытка убийства Дональда Трампа произошла 13 июля на митинге в Пенсильвании. Стрельбу в политика открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс, который был застрелен силовиками. Пуля оставила на ухе Трампа рану.

15 сентября произошло второе покушение на Трампа, когда он играл в гольф. Стрелявший, Райан Уэсли Рут, задержан.