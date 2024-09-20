Умеров и Буданов* могут быть отправлены в отставку

Украинские СМИ сообщили, что Киев может отправить в отставку министра обороны страны Рустема Умерова, а также руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что причиной отставки могут стать их разногласия с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Как отмечают местные СМИ, Буданов и Ермак находятся в натянутых отношениях, поскольку руководитель ГУР является влиятельной «альтернативной» последнему.

«Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, бывший заместитель Буданова, может вернуться в качестве главы ГУР, а действующего министра обороны Рустема Умерова могут назначить руководителем Службы внешней разведки. Вопрос о том, кто займет место Умерова, пока остается открытым. <...> Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского», — сообщают украинские СМИ.

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