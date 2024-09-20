Сальвини и Орбан выступили за прекращение конфликта на Украине

Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини в ходе встречи в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсуждал необходимость положить конец украинскому конфликту. Об этом сообщил пресс-секретарь итальянского политика.

Он уточнил, что встреча продолжалась час, и "собеседники отметили необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине, присоединившись к призыву Папы Римского Франциска".

Комментируя встречу Сальвини с Орбаном, другой вице-премьер Италии, глава МИД Антонио Таяни отметил, что партии Сальвини и Орбана входят в одну фракцию в Европарламенте ("Патриоты за Европу").

"Это не наша группа, мы входим в Европейскую народную партию, и наши позиции отличаются", - приводит его слова агентство ANSA.

Орбан, чья страна председательствует в ЕС, ранее совершил поездки в Киев и Москву, а также в Пекин, за что подвергся критике со стороны европейских институтов и политиков. По словам венгерского премьера, руководство Венгрии намерено и далее выдвигать неожиданные инициативы по урегулированию конфликта на Украине.