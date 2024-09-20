Глава МИД Польши отказался от своих слов о Крыме

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о "передаче Крыма под мандат ООН", объяснив их "гипотетическим характером дискуссии", в которой он участвовал.

"На конференции [в Киеве] имела место гипотетическая дискуссия среди экспертов на основе off the record (без цитирования - прим. ТАСС), где мы обсуждали, как реализовать предложения самого президента [Украины Владимира] Зеленского о том, как вернуть Крым.

Он говорил о дипломатических шагах", - заявил Сикорский на пресс-конференции для польских СМИ в Вашингтоне, слова министра приводит портал Onet.

Глава МИД Польши выступил со своей идеей на встрече в Киеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его предложение абсурдным. Глава крымского парламента Владимир Константинов ответил польскому дипломату встречным предложением передать под мандат ООН саму Польшу и подчеркнул неотделимость Крыма от РФ.

В Кремле отреагировали на предложение Польши по Крыму

Крым и город Севастополь вернулись в состав России в марте 2014 года, не приняв государственный переворот на Украине, произошедший месяцем ранее. В референдуме, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей полуострова, за воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные итоги волеизъявления, Киев отказался признавать Крым частью России.