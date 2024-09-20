Лавров: РФ привержена безопасности Израиля, но не за счет других

Россия любыми своими действиями подчеркивает, что привержена безопасности Израиля, но это не может быть обеспечено за счет спокойствия других стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"В любых наших действиях мы всегда подчеркиваем, что никакие решения не будут жизнеспособны, если они не будут учитывать в том числе и интересы безопасности Израиля, но не за счет безопасности других", - указал министр.

При этом Лавров отметил, что у него хорошие отношения со многими израильскими коллегами.

"Необходимо выполнить резолюции, требующие решить ближневосточные проблемы на двухгосударственной основе, чтобы два государства - Израиль и Палестина, независимые, суверенные, существовали как добрые соседи в безопасности в отношении друг друга и в том, что касается безопасности всего региона", - добавил глава российского МИД.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал полную приверженность РФ безопасности и коренным интересам Израиля.