Politico: Шольц может повторить судьбу Байдена
Немецкий канцлер Олаф Шольц может повторить судьбу действующего американского президента Джо Байдена в случае поражения социал-демократов на региональных выборах.
Об этом пишет Politico.
В материале говорится, что в случае поражения левых на выборах они могут решиться на замену канцлера.
Политолог оценил шансы Шольца на переизбрание на пост канцлера ФРГ
В Германии 68% жителей выступили против выдвижения канцлера ФРГ Олафа Шольца кандидатом на следующих выборах.