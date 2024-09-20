Politico: Шольц может повторить судьбу Байдена

Немецкий канцлер Олаф Шольц может повторить судьбу действующего американского президента Джо Байдена в случае поражения социал-демократов на региональных выборах.

Об этом пишет Politico.

В материале говорится, что в случае поражения левых на выборах они могут решиться на замену канцлера.

Политолог оценил шансы Шольца на переизбрание на пост канцлера ФРГ

В Германии 68% жителей выступили против выдвижения канцлера ФРГ Олафа Шольца кандидатом на следующих выборах.